В Китае нельзя будет публиковать приложения без отчёта перед государством

У компаний, чтобы привести свою документацию к новым нормативам, есть срок до марта 2024 года, после этого надзорные органы начнут наказывать «опоздавших».

По мнению юриста шанхайской юридической компании DeBund Law Office Ю Юнтинга, новые меры направлены на борьбу с интернет-мошенничеством, но затронет эта практика и легальные приложения. Правила, разработанные MIIT, коснутся и зарубежных разработчиков. Иностранные вендоры публикуют в китайском App Store свои продукты без какой-либо отчётности перед государством. Такое мнение выразил соучредитель компании AppInChina Рич Бишоп.