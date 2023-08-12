В Китае нельзя будет публиковать приложения без отчёта перед государством

В Китае нельзя будет публиковать приложения без отчёта перед государствомЭто может коснуться и зарубежных разработчиков
Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) обязало всех разработчиков и издателей приложений отчитываться перед государством о своей деятельности. Вся работа таких компаний должна стать полностью прозрачной.
У компаний, чтобы привести свою документацию к новым нормативам, есть срок до марта 2024 года, после этого надзорные органы начнут наказывать «опоздавших».
По мнению юриста шанхайской юридической компании DeBund Law Office Ю Юнтинга, новые меры направлены на борьбу с интернет-мошенничеством, но затронет эта практика и легальные приложения. Правила, разработанные MIIT, коснутся и зарубежных разработчиков. Иностранные вендоры публикуют в китайском App Store свои продукты без какой-либо отчётности перед государством. Такое мнение выразил соучредитель компании AppInChina Рич Бишоп.