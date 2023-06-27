В Китае разработчика и его невесту посадили в тюрьму за приложение для обхода интернет-цензуры

Приложение, разработанное парой и их соратниками, называется oGate. Но обвиняются они не только в этом. Хэ Бинган и Чжан Ибо являются последователями религиозного движения Фалуньгун, или Фалунь Дафа, которое основано на принципах правдивости, сострадания и терпения. oGate для доступа к запрещённым в Китае сайтам пользуются последователи Фалуньгун.

Движение запрещено в КНР и за приверженность ему также можно сесть в тюрьму.