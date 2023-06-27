В Китае разработчика и его невесту посадили в тюрьму за приложение для обхода интернет-цензуры

16:46, 27 июня 2023
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В Китае разработчика и его невесту посадили в тюрьму за приложение для обхода интернет-цензурыИ за запрещённое в стране религиозное движение
В Китае арестовали и осудили разработчика Хэ Бингана и его невесту Чжан Ибо на 6 и 5 лет тюрьмы соответственно. Их и ещё несколько человек обвинили в разработке приложения для обхода интернет-цензуры.
Приложение, разработанное парой и их соратниками, называется oGate. Но обвиняются они не только в этом. Хэ Бинган и Чжан Ибо являются последователями религиозного движения Фалуньгун, или Фалунь Дафа, которое основано на принципах правдивости, сострадания и терпения. oGate для доступа к запрещённым в Китае сайтам пользуются последователи Фалуньгун.
Движение запрещено в КНР и за приверженность ему также можно сесть в тюрьму.