В Китае TikTok показывает комментарии, «специально подобранные под каждого пользователя»Звучит как синопсис новой серии «Чёрного зеркала»
Китайская версия TikTok перешла на новый уровень персонализации. Приложение теперь не просто предлагает видео на основе интересов пользователя, но и адаптирует комментарии под каждого отдельного человека.
Этот факт был обнаружен внимательным пользователем, который заметил, что комментарии в одном и том же видео различаются для него и его супруги.
В частности, в видео о споре между мужчиной и женщиной, мужчина увидел комментарии, поддерживающие мужскую сторону, в то время как женщина столкнулась с комментариями в поддержку женской половины.
Это подтверждает, что алгоритмы TikTok теперь влияют не только на видео, которые вы видите, но и на то, какие мнения вы видите в секции комментариев.
Данное нововведение вызвало опасения среди пользователей, которые боятся, что такая персонализация может привести к созданию «информационных коконов». В этих «коконах» люди будут видеть только то, что подтверждает их собственные взгляды, усиливая таким образом поляризацию мнений.