В Китае TikTok показывает комментарии, «специально подобранные под каждого пользователя»

Этот факт был обнаружен внимательным пользователем, который заметил, что комментарии в одном и том же видео различаются для него и его супруги.

В частности, в видео о споре между мужчиной и женщиной, мужчина увидел комментарии, поддерживающие мужскую сторону, в то время как женщина столкнулась с комментариями в поддержку женской половины.

Это подтверждает, что алгоритмы TikTok теперь влияют не только на видео, которые вы видите, но и на то, какие мнения вы видите в секции комментариев.

Данное нововведение вызвало опасения среди пользователей, которые боятся, что такая персонализация может привести к созданию «информационных коконов». В этих «коконах» люди будут видеть только то, что подтверждает их собственные взгляды, усиливая таким образом поляризацию мнений.