В Китае запретили продажу некоторых типов беспроводных зарядок для iPhone

Новые правила вступают в силу с 1 сентября. С этой даты беспроводные адаптеры могут работать только в диапазонах 100-148,5 килогерц (кГц), 6765-6795 кГц и 13553-13567 кГц. Все зарядки, которые выходят за пределы указанных ограничений, больше не будут поставляться в страну.

Запрет прежде всего коснётся беспроводной зарядки Apple MagSafe для iPhone, так как устройства этого класса работают на частоте 360 кГц. К тому же потребительские беспроводные зарядки теперь ограничены максимальной мощностью в 80 ватт.