В китайском аналоге Telegram пользователей заставили извиниться для разблокировки аккаунта

В китайском аналоге Telegram пользователей заставили извиниться для разблокировки аккаунтаИ пообещать не делать то, из-за чего заблокировали
Китайский студент, живущий в Калифорнии, рассказал, что ему пришлось извиняться для того, чтобы разблокировали его аккаунт в популярном китайском мессенджере WeChat.
По словам студента, он опубликовал в мессенджере описание разгона протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. После этого его аккаунт был сразу заблокирован.
Для разблокировки потребовалось написать извинения в письменном виде и пообещать, что больше подобного не повторится. Документы были направлены в компанию Tencent, которой принадлежит WeChat.
«Спасибо Tencent за то, что предоставила нам такую хорошую коммуникационную платформу», — часть извинений пользователя.
В отношении обещаний сказано, что студент обязуется не публиковать «ничего, что нарушает законы и нормативные акты, чтобы защитить социальную стабильность и бизнес» Tencent.