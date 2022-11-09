В китайском аналоге Telegram пользователей заставили извиниться для разблокировки аккаунта

По словам студента, он опубликовал в мессенджере описание разгона протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. После этого его аккаунт был сразу заблокирован.

Для разблокировки потребовалось написать извинения в письменном виде и пообещать, что больше подобного не повторится. Документы были направлены в компанию Tencent, которой принадлежит WeChat.

«Спасибо Tencent за то, что предоставила нам такую хорошую коммуникационную платформу», — часть извинений пользователя.

В отношении обещаний сказано, что студент обязуется не публиковать «ничего, что нарушает законы и нормативные акты, чтобы защитить социальную стабильность и бизнес» Tencent.