В «кладбище проектов Google» появилась новая жертва

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В «кладбище проектов Google» появилась новая жертваПри этом аналог от Apple продолжает жить в здравствовать
Google известна своей любовью «убивать» проекты, которые пользуются определённой популярностью у пользователей. К таковым относятся почтовый клиент Inbox, музыкальный сервис Google Play Music и т.д. Для них даже придумали специальный термин «кладбище проектов Google».
Очередной жертвой поискового гиганта стало приложение Measure, сообщает Engadget. Оно позволяло любому желающему со смартфоном, поддерживающим ARCore, измерять расстояния, используя для этого дополненную реальность.
Measure стал доступен широкому кругу пользователей в 2018 году. До этого проект был эксклюзивом Project Tango, который компания закрыла в том же 2018-м.
Отметим, что у Apple есть похожее приложение «виртуальной линейки». Только, в отличие от Google, купертиновцы продолжают его поддерживать. И вряд ли проект ждёт судьба Measure.