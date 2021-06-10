В «кладбище проектов Google» появилась новая жертва

Measure стал доступен широкому кругу пользователей в 2018 году. До этого проект был эксклюзивом Project Tango, который компания закрыла в том же 2018-м.

Отметим, что у Apple есть похожее приложение «виртуальной линейки». Только, в отличие от Google, купертиновцы продолжают его поддерживать. И вряд ли проект ждёт судьба Measure.