В клавиатуре Gboard на Android можно будет убрать кнопки с точкой и запятой

Теперь пользователи могут легко настраивать размер клавиатуры в соответствии с личными предпочтениями. Также планируется улучшение, которое облегчит добавление апострофов при наборе текста. Кроме того, в Gboard появилась необычная функция, смысл которой неочевиден, — удаление кнопок набора точки и запятой.

В настройках клавиатуры пользователи смогут активировать или деактивировать использование кнопок ввода точка и запятой. Причём эти настройки независимы, и пользователи могут отключить один из этих знаков препинания, оставить оба или не отключать ни один.

Отмечается, что на Gboard точку можно активировать, дважды нажав пробел в конце предложения, но нет быстрого способа добавить запятую без нажатия именно этой клавиши.