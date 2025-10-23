В клавиатуре Gboard на Android можно будет убрать кнопки с точкой и запятой

Опубликовано 23 октября 2025, 21:001 мин.
В клавиатуре Gboard на Android можно будет убрать кнопки с точкой и запятойЗачем это нужно, не очень понятно
За последние недели в приложении клавиатуры Gboard произошли значительные изменения, которые сделали процесс набора текста более удобным. Об этом сообщает портал 9to5Google.
© WccfTech / Google
Теперь пользователи могут легко настраивать размер клавиатуры в соответствии с личными предпочтениями. Также планируется улучшение, которое облегчит добавление апострофов при наборе текста. Кроме того, в Gboard появилась необычная функция, смысл которой неочевиден, — удаление кнопок набора точки и запятой.
В настройках клавиатуры пользователи смогут активировать или деактивировать использование кнопок ввода точка и запятой. Причём эти настройки независимы, и пользователи могут отключить один из этих знаков препинания, оставить оба или не отключать ни один.
Отмечается, что на Gboard точку можно активировать, дважды нажав пробел в конце предложения, но нет быстрого способа добавить запятую без нажатия именно этой клавиши.