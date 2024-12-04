В Корее после введения военного положения выросло число пользователей Telegram

Опубликовано 04 декабря 2024, 12:231 мин.
В Корее после введения военного положения выросло число пользователей TelegramИз-за сбоев в работе других сервисов
В Южной Корее после введения военного положения резко выросло количество пользователей мессенджера Telegram. Об этом сообщило местное информагентство Рёнхап.
Согласно источнику, Telegram стал для местных пользователей основным средством связи в условиях чрезвычайной ситуации, поскольку работа других ресурсов оказалась нестабильной.
Проблема проявилась на фоне военного положения, что привело к зашкаливающему трафику и перегрузке сетей. Поэтому жители Южной Кореи начали массово рекомендовать друг другу зарегистрироваться в Telegram и создавать новые чаты с предупреждениями о возможных проблемах с коммуникацией.
«Из-за внезапного объявления военного положения усилилось беспокойство пользователей, что привело к резкому росту числа пользователей Telegram. Ожидалось, что с помощью Telegram будет проще поддерживать связь с семьёй и друзьями в условиях ЧС», — сообщило агентство.