В Корее после введения военного положения выросло число пользователей Telegram

Согласно источнику, Telegram стал для местных пользователей основным средством связи в условиях чрезвычайной ситуации, поскольку работа других ресурсов оказалась нестабильной.

Проблема проявилась на фоне военного положения, что привело к зашкаливающему трафику и перегрузке сетей. Поэтому жители Южной Кореи начали массово рекомендовать друг другу зарегистрироваться в Telegram и создавать новые чаты с предупреждениями о возможных проблемах с коммуникацией.

«Из-за внезапного объявления военного положения усилилось беспокойство пользователей, что привело к резкому росту числа пользователей Telegram. Ожидалось, что с помощью Telegram будет проще поддерживать связь с семьёй и друзьями в условиях ЧС», — сообщило агентство.