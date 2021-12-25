В который раз: эксперты обнаружили очередной вирус для Windows

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В который раз: эксперты обнаружили очередной вирус для WindowsЕго не обнаруживают антивирусы
Специалисты компании Elastic Security, специализирующейся на информационной безопасности, обнаружили новый вирус, предназначенный для ОС Windows. Вредонос называется Blister.
Эта программа незаметно устанавливается на компьютер жертвы и автоматически загружает другие вирусы. Антивирусы никак не реагируют на новый зловред. Причина в том, что вирус маскируется под действительный сертификат для подписи кода.
Отмечается, что вирусные кампании, проведённые с помощью Blister, активны в течение трёх месяцев. За ними стоит организация под названием Blist LLC, электронная почта которой зарегистрирована в домене Mail.Ru.
Источник: Bleeping Computer