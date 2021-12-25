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В который раз: эксперты обнаружили очередной вирус для Windows

Его не обнаруживают антивирусы
Специалисты компании Elastic Security, специализирующейся на информационной безопасности, обнаружили новый вирус, предназначенный для ОС Windows. Вредонос называется Blister.
В который раз: эксперты обнаружили очередной вирус для Windows

Эта программа незаметно устанавливается на компьютер жертвы и автоматически загружает другие вирусы. Антивирусы никак не реагируют на новый зловред. Причина в том, что вирус маскируется под действительный сертификат для подписи кода.

Отмечается, что вирусные кампании, проведённые с помощью Blister, активны в течение трёх месяцев. За ними стоит организация под названием Blist LLC, электронная почта которой зарегистрирована в домене Mail.Ru.

Источник: Bleeping Computer
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