В крупнейшем онлайн-кинотеатре Netflix появились первые игры по подписке

Польские пользователи крупнейшего онлайн-кинотеатра начали видеть всплывающие подсказки с предложением попробовать сразу две игры по мотивам сериала Stranger Things. Что интересно, оба проекта предлагают скачать из магазина Google Play Store, передаёт 9to5Google.

Таким образом, пока что речи об облачном сервисе не идёт — пользователи всё ещё вынуждены скачивать игры на свои смартфоны и планшеты.

Но что интересно, уже сейчас Netflix демонстрирует запланированную бизнес-модель. Пока та же Google Stadia требует от клиентов покупать игры отдельно, дополнительно к подписке, Netflix предлагает доступ к тайтлам бесплатно — достаточно лишь иметь активный доступ к самому сервису.