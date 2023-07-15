В лагерь: мошенники придумали «детскую» схему кражи аккаунтов в Telegram

Интернет-мошенники разработали схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через «участие» в конкурсе на путевку в детский лагерь, сообщает «Лаборатория Касперского».

Пользователя приглашают подписаться на канал, где «женщина» просит проголосовать за ее ребенка, перейдя по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Сайт, на который она ведет, маскируется под страницу авторизации в Telegram, а на самом деле у пользователя крадут аутентификационные данные.

В «Лаборатории Касперского» отмечают, что россияне все чаще переходят на фишинговые сайты. В втором квартале 2023 года число таких переходов выросло на 39% по отношению к первому.