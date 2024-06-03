В легендарный плеер VLC внедрят ИИ-улучшалку RTX

Эта функция станет доступной благодаря новому SDK RTX Video, который теперь могут использовать разработчики для внедрения улучшений на базе ИИ в свои приложения.

Технология позволяет улучшать качество видео за счет масштабирования, повышения четкости, уменьшения артефактов сжатия и преобразования стандартного динамического диапазона (SDR) в высокодинамический диапазон (HDR).

Ранее она уже поддерживалась в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox. Теперь NVIDIA расширяет её поддержку на видеоредакторы, такие как DaVinci Resolve от Blackmagic Design и Wondershare Filmora.