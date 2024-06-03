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Приложения
Опубликовано 03 июня 2024, 11:21
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В легендарный плеер VLC внедрят ИИ-улучшалку RTX

Интересная коллаборация
Компания NVIDIA заявила о скорой интеграции своей технологии RTX Video HDR в популярный медиаплеер VLC.
В легендарный плеер VLC внедрят ИИ-улучшалку RTX
© Wccftech

Эта функция станет доступной благодаря новому SDK RTX Video, который теперь могут использовать разработчики для внедрения улучшений на базе ИИ в свои приложения.

Технология позволяет улучшать качество видео за счет масштабирования, повышения четкости, уменьшения артефактов сжатия и преобразования стандартного динамического диапазона (SDR) в высокодинамический диапазон (HDR).

Ранее она уже поддерживалась в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox. Теперь NVIDIA расширяет её поддержку на видеоредакторы, такие как DaVinci Resolve от Blackmagic Design и Wondershare Filmora.

В легендарный плеер VLC внедрят ИИ-улучшалку RTX
© Wccftech

Для VLC это обновление добавит возможности ИИ-улучшения видео и поддержки HDR, что позволит пользователям масштабировать видео до разрешения 4K и преобразовывать SDR-контент в HDR.

Таким образом, большая часть пользователей ПК получит доступ к улучшенным возможностям обработки видео благодаря интеграции этой передовой технологии от NVIDIA.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#VLC
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#NVIDIA
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#Искусственный интеллект