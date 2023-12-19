В легендарный Winamp встроили поддержку Яндекс.Музыки

Эта версия Winamp интегрирована с сервисом Яндекс.Музыка, предоставляя пользователям возможность наслаждаться любимыми треками в классическом интерфейсе Winamp 2.9.

Yaamp доступен для нескольких операционных систем, включая Linux, и полностью повторяет внешний вид и функционал классического Winamp.

Пользователи могут прослушивать альбомы, любимые композиции, станции, искать треки, а также использовать скины, подходящие для Winamp. Для реализации этого проекта разработчик использовал пакет Webamp и API Яндекс.Музыки.

Кроме того, в приложении предусмотрены дополнительные функции, такие как интеграция профиля из Discord и Last.FM. Для авторизации потребуется специальный ключ, привязанный к аккаунту Яндекса, что обеспечивает безопасность аккаунта.