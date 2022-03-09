В Linux обнаружили уязвимость, позволяющую подменить любой файл в системе

Таким образом в ОС можно интегрировать вредоносы, шпионское ПО, создавать неавторизованные учётные записи и в целом нанести системе вред. Уязвимость, которую назвали Dirty Pipe, затрагивала основные функции ядра Linux.

Её обнаружили в версии Linux 5.8 в августе 2020 года, но в версиях 5.16.11, 5.15.25 и 5.10.102 уязвимость была исправлена.

Как отмечается, Dirty Pipe — опасная уязвимость, «поскольку позволяет злоумышленнику временно или постоянно перезаписывать файлы в системе, которые он не должен иметь возможности изменять».