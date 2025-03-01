В «Локаторе» на устройствах Apple нашли позволяющую шпионить брешь

Эксплуатируя систему, злоумышленники могут превратить любой смартфон или ноутбук в аналог AirTag, используя Bluetooth-соединение для поиска устройств. Баг, который может отследить любое Bluetooth-устройство, если известен правильный ключ, позволяет вычислять Bluetooth-адреса AirTag с помощью нескольких графических процессоров. По такому же сценарию мошенники могут следить и за другими устройствами.

Уязвимость получила название nRootTag. Отмечается, что баг работает в 90% случаев и не требует повышения привилегий. В ходе экспериментов исследователи успешно отследили ноутбук с точностью до трёх метров, а в другом случае даже смогли восстановить траекторию полёта человека, проанализировав сигналы его игровой консоли.

Специалисты предупреждают, что взлом системы Locator может привести к серьёзным последствиям, например, к определению местоположения умных замков и привязке их к конкретным владельцам.

И самое неприятное: Apple узнала об уязвимости ещё летом 2024 года, но до сих пор не устранила проблему.