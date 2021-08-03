В М.Видео цену для покупателя начнёт индивидуально назначать искусственный интеллект

Как сообщила директор блока OneRetail Группы М.Видео-Эльдорадо Дагмара Иванова, искусственный интеллект определяет персональную цену на основе истории покупок, индивидуальной скидки, акций, в которых клиент уже участвовал, и накопленных бонусов. Пользователь сразу же, при просмотре товара, видит его возможную финальную стоимость.

По её словам, эта модель уже внедрена в мобильные приложения для самостоятельного шоппинга и получения консультаций — если покупателю нужна помощь при приобретении товара. Она отметила, что компания стремится создать для клиентов удобную единую цифровую среду с максимально персонализированным опытом. «Для этого мы регулярно совершенствуем возможности мобильного приложения и внедряем новые технологии. Так, персональное ценообразование помогает клиентам совершать наиболее выгодные покупки, а нам узнать больше про их предпочтения, что в дальнейшем даст для потребителей ещё больше преимуществ», — отметила представитель М.Видео.

Также отмечается, что в ближайшее время существующее решение будет расширено и на веб-платформы.