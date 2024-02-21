В магазин Google Play Store внедрили искусственный интеллект

Опубликовано 21 февраля 2024, 08:20
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В магазин Google Play Store внедрили искусственный интеллектВ верном направлении двигается компания
Магазин приложений Google Play Store продолжает совершенствоваться, на этот раз благодаря использованию искусственного интеллекта.
Компания тестирует новую функцию под названием App Highlights, которая использует ИИ для выделения ключевых аспектов приложений и предоставления краткого описания.
Поскольку эта функция находится на стадии тестирования, доступ к ней получили лишь некоторые пользователи. Если вы среди них, то нововведение можно найти на странице с подробностями о приложении, прямо под кнопкой установки.
Ранее в этом году Google уже тестировала похожую функцию с использованием ИИ — раздел FAQ в магазине Play Store. Однако, в отличие от FAQ, App Highlights предлагает более краткую и информативную сводку о приложении.
Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак