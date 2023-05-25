В магазине Google Play появился «Симулятор рабства». Но его оттуда очень быстро удалили

Вскоре после того, как общественность возмутилась игрой, в которой игроки могли покупать и продавать рабов, Google удалила её из своего магазина приложений.

Что интересно, на онлайн-площадке проект продержался достаточно долго — он был доступен в магазине с 20 апреля. За это время игра успела собрать более тысячи загрузок. Некоторые пользователи даже оставили положительные отзывы, называя игру «отличным способом скоротать время», хотя и замечая, что «не хватает вариантов пыток».

Стоит отметить, что игра появилась в Бразильском Google Play. И в связи с этим инцидентом министерство расовой равенства страны заявило, что свяжется с разработчиком игры и Google для работы над мерами по борьбе с расистским контентом в Интернете.