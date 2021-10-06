В магазине приложений Apple можно будет сообщать о мошеннических приложениях

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В магазине приложений Apple можно будет сообщать о мошеннических приложенияхРаньше сделать это было трудно
С выходом iOS 15 у пользователей iPhone и iPad появилась возможность сообщать о мошеннических приложениях, расположенных в App Store. Раньше этот механизм был более запутанным и не решал задачу.
Как сообщает источник со ссылкой на Twitter одного из исследователей айфонов, теперь на странице приложения в App Store при нажатии кнопки «Сообщить о проблеме» выпадает меню, в котором, среди прочего, можно выбрать пункт «сообщить о мошенничестве и скаме».
Раньше для этого нужно было прикурить страницу с приложением до конца, перейти на официальный сайт и на нём снова авторизоваться. Только после этого у пользователя появлялась возможность сообщить «О подозрительной активности», «Сообщить о проблеме с качеством», «Запросить возврат средств» или «Найти мой контент». Причём пожаловаться на приложение можно было только после его покупки.
Как отмечается, теперь главный вопрос в том, будет ли Apple быстро реагировать на жалобы пользователей.