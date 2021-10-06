В магазине приложений Apple можно будет сообщать о мошеннических приложениях

Раньше для этого нужно было прикурить страницу с приложением до конца, перейти на официальный сайт и на нём снова авторизоваться. Только после этого у пользователя появлялась возможность сообщить «О подозрительной активности», «Сообщить о проблеме с качеством», «Запросить возврат средств» или «Найти мой контент». Причём пожаловаться на приложение можно было только после его покупки.

Как отмечается, теперь главный вопрос в том, будет ли Apple быстро реагировать на жалобы пользователей.