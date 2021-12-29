В магазине приложений Apple найдено много мошеннических сервисов, ворующих деньги пользователей

По словам Элефтериу, приложения-воры маскируются под сервисы просмотра фильмов, это так называемые Fleeceware-приложения, которые воруют деньги путём скрытых платежей. После установки на iPhone или iPad, пользователю предлагается пробный трёхдневный период. На самом деле деньги автоматически списываются, причём более крупная сумма, чем стоимость подписки.

Разработчик обвинил Apple в потакании такому поведению мошенников, потому что компания получает 15-30% комиссии от дохода таких приложений. По его словам, в опасности находится 1,6 млрд пользователей iPhone и iPad.

«В то время как Apple не контролирует свой App Store, эти приложения уже скачали более 2 млн раз и теперь они приносят своим создателям примерно $16 тысяч в день, или около $6 млн в год», — отметил Элефтериу.