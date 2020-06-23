В магазине приложений Xiaomi обнаружили "пиратские" версии платных игр

К примеру, GTA: Vice City, которая в российском сегменте Google Play Store стоит 379 рублей, в магазине приложений Xiaomi доступна для скачивания и запуска бесплатно. При этом, судя по мнению Муртазина, такие нарушения авторских прав в магазине Xiaomi связаны с тем, что модерация контента в компании находится на недостаточно высоком уровне, из-за чего на площадку попадают модифицированные пиратские версии широко известных платных игр.

Важно отметить, что речь идёт об официальных сертифицированных для России устройствах с глобальной прошивкой, а не модифицированном продавцами из китайских интернет-магазинов ПО.

Обновлено: в редакцию Ferra.ru обратились представители российского офиса Xiaomi и прокомментировали ситуацию.