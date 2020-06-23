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В магазине приложений Xiaomi обнаружили "пиратские" версии платных игр

Например, GTA: Vice City
Как стало известно, пользователи обнаружили в магазине приложений Xiaomi "пиратские" версии платных игр. При этом далеко не факт, что таким образом мошенники не пытаются получить доступ к данным пользователей.

Главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин в авторской редакционной колонке рассказал о наличии пиратских игр в GetApps, официальном магазине приложений Xiaomi. Редакция Ferra проверила информацию и сумела найти подтверждение данного факта.

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Магазин приложений Xiaomi

Фото: Ferra.ru

К примеру, GTA: Vice City, которая в российском сегменте Google Play Store стоит 379 рублей, в магазине приложений Xiaomi доступна для скачивания и запуска бесплатно. При этом, судя по мнению Муртазина, такие нарушения авторских прав в магазине Xiaomi связаны с тем, что модерация контента в компании находится на недостаточно высоком уровне, из-за чего на площадку попадают модифицированные пиратские версии широко известных платных игр.

Важно отметить, что речь идёт об официальных сертифицированных для России устройствах с глобальной прошивкой, а не модифицированном продавцами из китайских интернет-магазинов ПО.

Обновлено: в редакцию Ferra.ru обратились представители российского офиса Xiaomi и прокомментировали ситуацию.

Игры, указанные в статье, были удалены из GetApps в ходе недавней проверки, проводимой на регулярной основе. Все новые приложения и обновления проходят автоматизированное машинное тестирование, которое включает в себя тест безопасности и тест совместимости. После этого команда модераторов проводит ручную проверку каждого приложения. Кроме того, регулярно проводятся выборочные проверки для обеспечения соответствия приложений требованиям. Мы продолжаем обновлять и оптимизировать соответствующие политики проверки, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт.
Российское представительство Xiaomi
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