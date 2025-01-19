В менеджере паролей Google появилась кнопка удаления сразу всех данных

Пока неясно, когда эта функция станет широко доступной. Известно, что пользователям станет доступна новая кнопка в менеджере паролей. Чтобы полностью стереть данные в Google Password Manager, пользователи смогут сделать это в настройках Chrome или воспользоваться кнопкой «Удалить данные» на странице chrome.google.com/sync.

Однако, как отмечает портал PCWorld, следует обратить внимание, что эти варианты также удалят все другие сохранённые в браузере пароли и ключи.