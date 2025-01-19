В менеджере паролей Google появилась кнопка удаления сразу всех данных

Опубликовано 19 января 2025, 00:451 мин.
В менеджере паролей Google появилась кнопка удаления сразу всех данныхФункция тестируется
Стало известно, что Google работает над новой функцией в менеджере паролей Google Password Manager, которая позволит пользователям удалять все сохранённые пароли и ключи одним действием. В настоящее время пользователи могут удалять только один элемент за раз, что может быть неудобно.
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Пока неясно, когда эта функция станет широко доступной. Известно, что пользователям станет доступна новая кнопка в менеджере паролей. Чтобы полностью стереть данные в Google Password Manager, пользователи смогут сделать это в настройках Chrome или воспользоваться кнопкой «Удалить данные» на странице chrome.google.com/sync.
Однако, как отмечает портал PCWorld, следует обратить внимание, что эти варианты также удалят все другие сохранённые в браузере пароли и ключи.