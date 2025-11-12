В меню «Пуск» стало возможным прикреплять больше значков приложений

По информации портала Windows Central, переработанный интерфейс меню «Пуск» позволяет пользователям закреплять больше значков приложений, скрывать рекомендации и настраивать внешний вид списка программ. Меню теперь масштабируется в соответствии с диагональю экрана, что делает его более интуитивно понятным и удобным.

Также был обновлён значок батареи на ноутбуках: он стал больше и меняет цвет, указывая уровень заряда, но можно включить а цифровой дисплей, который показывает точный уровнь заряда.

К тому же Microsoft устранила дублирование диспетчера задач после закрытия, также увеличено время автономной работы портативных консолей, исправлены проблемы с голосовым вводом без микрофона, предотвращены незапланированные переходы в режим просмотра задач Task View при выборе рабочего стола, устранены сбои в работе анализатора запросов HTTP.sys при работе с прокси-серверами.