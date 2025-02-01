В меню «Пуск» Windows 11 появится доступ к некоторым функциям iPhone

Судя по всему, это расширение возможностей функций Phone Link, которая ранее позволила владельцам Android-смартфонов просматривать состояние батареи, доступ к сообщениям и звонкам, а также отслеживать последние действия прямо из меню «Пуск». Теперь аналогичная возможность появится и для пользователей айфонов.

Кроме того, через меню «Пуск» пользователи смогут обмениваться файлами между устройствами Android и iPhone, «что значительно упростит передачу фотографий или документов между ПК и телефоном».

Как отмечает The Verge, Microsoft уже начала тестирование функции обмена файлами с iPhone в декабре прошлого года и также позволяет обмениваться файлами через функцию «Поделиться» в Windows 11.