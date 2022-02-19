В мессенджере Microsoft Teams обнаружили опасный вирус

Троян называется User Centric.exe. После запуска зловред завладевает компьютером жертвы. Специалисты отметили эффективность атак, проводимых с помощью этого вируса. По их мнению, эффективность основана на том, что пользователи доверяют мессенджеру Microsoft Teams больше, чем обычным программам этого класса и стандартным соцсетям.

Поэтому при обмене файлами пользователи не обращают внимания, что открывают и куда нажимают. В связи с этим эксперты Avanan порекомендовали внимательно изучать вложения и не открывать файлы от незнакомых пользователей.