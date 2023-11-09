В мессенджере Signal появятся юзернеймы для скрытия номера телефона

Тестирование выделено в отдельную ветку. Для участия придётся зарегистрироваться и создать новый аккаунт. В мессенджере нужно перейти в настройки, где выбрать Privacy, Phone Number и настроить новый функционал.

При этом пообщаться получится только с другими участниками тестирования. К тому же разработчики просят участников не только создавать маскирующие имена, но и проверять, как работает возможность поделиться ссылкой с другими людьми. Как рассказали разработчики, каждому публичному юзернейму присвоен уникальный QR-код и URL, которыми пользователи могут делиться.

«Программу тестирования можно сравнить с параллельной вселенной Signal: вам потребуется установить и запустить новую сборку мессенджера, а также зарегистрировать новый аккаунт, чтобы попробовать готовящиеся к выходу функции». Более того, вы сможете общаться только с теми, кто также зарегистрировался в программе тестирования. Никаких гарантий стабильной работы на данном этапе, само собой, нет. Стоит учитывать, что пуш-уведомления вряд ли будут работать», — сообщил один из руководителей разработки Джим О’Лири.