В Microsoft Edge внедрили ИИ для улучшения текстов пользователей

Недавно в предварительных версиях Microsoft Edge (Dev и Canary) была добавлена новая функция, которая позволяет переписывать текст с помощью Bing AI.

Несколько месяцев назад Microsoft обновила клавиатуру SwiftKey на iOS и Android, добавив возможность переписывания текста в различных стилях с использованием Bing AI.

Теперь аналогичная функция появится и в браузере Edge для настольных компьютеров. Пользователи могут выделить часть текста в поле ввода и переписать его, используя комбинацию клавиш Alt + I.