Приложения
19:24, 07 августа 2023
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В Microsoft Edge внедрили ИИ для улучшения текстов пользователей

А вот это уже интересно

Microsoft продолжает интегрировать в свой браузер Edge возможности на базе искусственного интеллекта.

Недавно в предварительных версиях Microsoft Edge (Dev и Canary) была добавлена новая функция, которая позволяет переписывать текст с помощью Bing AI.

Несколько месяцев назад Microsoft обновила клавиатуру SwiftKey на iOS и Android, добавив возможность переписывания текста в различных стилях с использованием Bing AI.

Теперь аналогичная функция появится и в браузере Edge для настольных компьютеров. Пользователи могут выделить часть текста в поле ввода и переписать его, используя комбинацию клавиш Alt + I.

В Microsoft Edge внедрили ИИ для улучшения текстов пользователей
© Neowin

Edge покажет всплывающее окно с текстом, сгенерированным ИИ, и предложит несколько вариантов действий: заменить выбранный текст, скорректировать результат или попробовать другой вариант.

Функция переписывания текста в Edge позволяет настроить результат в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбрать один из четырёх стилей: профессиональный, неформальный, энтузиастичный и информальный; изменить формат (параграф, электронное письмо, блог, идеи) и выбрать длину (короткий, средний, длинный).

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