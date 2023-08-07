В Microsoft Edge внедрили ИИ для улучшения текстов пользователей

В Microsoft Edge внедрили ИИ для улучшения текстов пользователейА вот это уже интересно
Microsoft продолжает интегрировать в свой браузер Edge возможности на базе искусственного интеллекта.
Недавно в предварительных версиях Microsoft Edge (Dev и Canary) была добавлена новая функция, которая позволяет переписывать текст с помощью Bing AI.
Несколько месяцев назад Microsoft обновила клавиатуру SwiftKey на iOS и Android, добавив возможность переписывания текста в различных стилях с использованием Bing AI.
Теперь аналогичная функция появится и в браузере Edge для настольных компьютеров. Пользователи могут выделить часть текста в поле ввода и переписать его, используя комбинацию клавиш Alt + I.
Edge покажет всплывающее окно с текстом, сгенерированным ИИ, и предложит несколько вариантов действий: заменить выбранный текст, скорректировать результат или попробовать другой вариант.
Функция переписывания текста в Edge позволяет настроить результат в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбрать один из четырёх стилей: профессиональный, неформальный, энтузиастичный и информальный; изменить формат (параграф, электронное письмо, блог, идеи) и выбрать длину (короткий, средний, длинный).