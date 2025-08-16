В Microsoft намекнули о появлении в Windows 12 «разговорного» ИИ

Давулури отметил, что искусственный интеллект, Copilot Vision, который может «видеть» всё происходящее на экране, поможет сделать Windows «более естественной, мультимодальной и семантически понимающей». Проще говоря, пользователь сможет общаться с устройством на будущих Windows только голосом, а другие способы взаимодействия не понадобятся или станут вторичными. По словам представителей Microsoft, компьютер сможет учитывать контекст и понимать намерения пользователя во время работы.

Эти идеи, вероятно, отражают планы Microsoft уже на Windows 12.