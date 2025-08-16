В Microsoft намекнули о появлении в Windows 12 «разговорного» ИИ

Опубликовано 16 августа 2025, 12:451 мин.
В Microsoft намекнули о появлении в Windows 12 «разговорного» ИИПохоже, Microsoft уже работает над технологией
Руководитель проекта Windows Паван Давулури и менеджер Microsoft по ИИ-продуктам Кристиан Бринкхофф в ходе подкаста на YouTube предсказали, что голосовой ввод станет основным способом взаимодействия с операционной системой. В отличие от текущего использования клавиатуры и мыши, будущие версии Windows — в частности, говорили о будущей Windows 12 — будут более мультимодальными.
Давулури отметил, что искусственный интеллект, Copilot Vision, который может «видеть» всё происходящее на экране, поможет сделать Windows «более естественной, мультимодальной и семантически понимающей». Проще говоря, пользователь сможет общаться с устройством на будущих Windows только голосом, а другие способы взаимодействия не понадобятся или станут вторичными. По словам представителей Microsoft, компьютер сможет учитывать контекст и понимать намерения пользователя во время работы.
Эти идеи, вероятно, отражают планы Microsoft уже на Windows 12.
Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков