В Microsoft Office для iPad появится функция рукописного ввода

Рукописный текст можно вводить и редактировать в приложениях Office: Word, PowerPoint и Excel. При этом рукописный текст сразу же автоматически преобразуется в печатный.

Функция Scribble позволяет писать от руки с помощью стилуса Apple Pencil. Scribble была добавлена в iPadOS 14 для любых версий iPad, поддерживающих Apple Pencil оригинального или второго поколения, а также iPad Pro, iPad Air третьего поколения и новее, iPad mini пятого поколения и новее, iPad шестого поколения и новее. В Microsoft Office для iPad функцию добавили в феврале 2021 года.

Протестировать Scribble можно в рамках программы Office Insider. Включить функцию можно в меню «Настройки», нажав кнопку Scribble Pen на вкладке «Рисование» в версии 2.64 приложения Office. Тестирование проходит через TestFlight. Вероятнее всего, для всех пользователей обновление появится в App Store в ближайшие недели.