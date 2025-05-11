В Microsoft Store появится Copilot для стимулирования скачивания приложений

При нажатии на кнопку открывается всплывающее окно с вопросами о продукте: «Спросите Copilot об этом продукте». Затем появляются всплывающие окна с вопросами, например: «Расскажите мне больше об этой игре», «Как эта игра была принята в интернете?» и «Есть ли в этой игре многопользовательский режим?»; обозреватели проверяли работу функции на игре Candy Crush Jelly Saga. Нажатие на кнопку позволило быстро получить информацию об игре и сравнить с другими продуктами.

Однако, интеграция Copilot ограничена простой подсказкой, а не глубоким взаимодействием с Store или искусственным интеллектом.«Несмотря на это, Copilot в Microsoft Store представляет смысл и может улучшить опыт покупателей, помогая им получать дополнительную информацию о продуктах», — отмечает источник.