Приложения
Опубликовано 11 мая 2025, 15:00
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В Microsoft Store появится Copilot для стимулирования скачивания приложений

Будет давать подсказки о продуктах
По сообщениям портала Windows Latest, в магазине приложений Microsoft Store появилась анимированная кнопка «умного»помощника Copilot, предоставляющая информацию о продукте посредством ИИ.
В Microsoft Store появится Copilot для стимулирования скачивания приложений

© Windows Latest / Microsoft

При нажатии на кнопку открывается всплывающее окно с вопросами о продукте: «Спросите Copilot об этом продукте». Затем появляются всплывающие окна с вопросами, например: «Расскажите мне больше об этой игре», «Как эта игра была принята в интернете?» и «Есть ли в этой игре многопользовательский режим?»; обозреватели проверяли работу функции на игре Candy Crush Jelly Saga. Нажатие на кнопку позволило быстро получить информацию об игре и сравнить с другими продуктами.

Однако, интеграция Copilot ограничена простой подсказкой, а не глубоким взаимодействием с Store или искусственным интеллектом.«Несмотря на это, Copilot в Microsoft Store представляет смысл и может улучшить опыт покупателей, помогая им получать дополнительную информацию о продуктах», — отмечает источник.