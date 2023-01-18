В мире стало меньше сайтов с адресом .ru

Число таких ресурсов стало меньше на 88,2 тысячи. На данный момент число сайтов, зарегистрированных в зоне .ru, составляет 4,93 млн адресов.

Причину видят в уходе из России зарубежных компаний, которые обычно резервируют много разных ресурсов в одной доменной зоне.

При этом аналитики ТЦИ отметили, что впервые за шесть лет в зонах .рф и .su. наблюдается рост. Адресов в реестре .рф стало больше на 1308, в зоне .su — на 514. То есть на зоны .рф и .su приходится 676,2 тыс. и 105,9 тыс. адресов соответственно.