В мобильном браузере Firefox для Android вернутся расширения

Уже с 14 декабря все расширения, отмеченные как «совместимые с Android» на сайте дополнений Mozilla, будут доступны для загрузки и использования в этой версии приложения.

Это достаточно важное обновление, учитывая, что в течение последних трех лет пользователи имели доступ лишь к ограниченному набору расширений после того, как Mozilla перестроила Android-версию своего браузера.

Теперь же экосистема снова открывается, и сотни новых расширений станут доступны без необходимости вмешательства в настройки для разработчиков.

В честь этого объявления, Mozilla уже выпустила некоторые расширения на этой неделе, чтобы дать представление о том, что нас ждет впереди.