Приложения
Сегодня в 16:05
В мобильном приложении ВКонтакте появились «исчезающие сообщения»А вместе с ними и «тихие»
Крупнейшая социальная сеть России — ВКонтакте — объявила о появлении двух новых функций в своём мобильном приложении. Речь идёт об исчезающих и тихих сообщениях.
Доступ к нововведениям появится у пользователей уже до конца дня. Согласно имеющимся данным, апдейт коснётся как владельцев Android-смартфонов, так и любителей техники Apple.
Исчезающие сообщения можно настроить на самоудаление в промежутке от 15 секунд до 24 часов. После того, как они исчезнут, в чате останется лишь пометка «Сообщение исчезло», рассказали Ferra.ru представители ВКонтакте.
Что же касательно тихих сообщений, то они могут быть полезны в случае, если вы захотите написать кому-то ночью. Если обычно возобновлённый вами диалог в таком случае мог разбудить человека, то сейчас собеседник сможет прочитать сообщение тогда, когда ему будет удобно.