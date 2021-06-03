Доступ к нововведениям появится у пользователей уже до конца дня. Согласно имеющимся данным, апдейт коснётся как владельцев Android-смартфонов, так и любителей техники Apple.

Исчезающие сообщения можно настроить на самоудаление в промежутке от 15 секунд до 24 часов. После того, как они исчезнут, в чате останется лишь пометка «Сообщение исчезло», рассказали Ferra.ru представители ВКонтакте.