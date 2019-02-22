В мобильном Яндекс.Браузере можно общаться с людьми поблизости

Команда Яндекс.Браузера работает над новой функцией встроенных чатов. Сейчас пообщаться с другими пользователями можно в ранней тестовой версии мобильного Яндекс.Браузера.

По словам разработчиков, тестирование началось ещё в конце 2018 года. В мобильном браузере появилась вкладка «Чаты». В ней можно общаться в публичных чатах с пользователями на карте рядом, а также с людьми из списка контактов. Для этого у них тоже должна быть установлена альфа-версия Яндекс.Браузера.

Выбирать чаты можно по принципу близости мест или по интересам. Можно создать и свой чат на любой точке на карте. В пресс-службе Яндекса сообщили: «Чаты в мобильном Браузере и приложении Яндекс доступны пока ограниченной части пользователей в эксперименте».

Альфа-версия Яндекс.Браузера для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.