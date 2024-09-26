В мобильных версиях Gmail появится отметка подлинности отправителя

Для этого пользователь, отправляющий письмо, должен использовать индикаторы бренда для идентификации сообщений (BIMI) и иметь зарегистрированную торговую марку с сертификатом проверенной марки (VMC), то есть касается это писем от лица компаний. Это гарантирует, что связанное доменное имя действительно принадлежит конкретной компании, что затрудняет мошенникам выдавать себя за известные марки.

В 2023 году такая же метка появилась в веб-версии Gmail, теперь же Google решила облегчить жизнь и пользователям мобильных версий почтового сервиса.