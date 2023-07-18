19:23, 18 июля 2023
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В настройках видео на YouTube появилась функция «Стабильная громкость»Возможно, это автоматический эквалайзер
Для небольшой аудитории пользователей YouTube запустил бета-тестирование функции автоматического выравнивания звука при воспроизведении видеороликов. Функция автоматического эквалайзера называется «Стабильная громкость».
Функция автоматически снижает громкие звуки и повышает тихие — для комфортного звучания аудиодорожки. В будущем функционал должен стать доступным пользователям всех платформ.
Эта настройка должна появиться в соответствующем разделе, активировать можно будет по нажатию на значок шестерёнки. При этом какой-либо официальной информации от YouTube о назначении функции нет. Возможно, «Стабильная громкость» будет использоваться для других задач.