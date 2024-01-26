В Netflix объяснили отказ от выпуска специального приложения для шлема Apple Vision Pro

Теперь же глава компании Грег Питерс попытался объяснить этот выбор. По его словам, решение основано на стратегии Netflix инвестировать только в те направления, которые приносят компании доход.

На данный момент, по его словам, Vision Pro является продуктом «слишком малого масштаба», чтобы быть важным для большинства пользователей Netflix. Однако он отметил, что платформа «всегда ведет переговоры с Apple».

Когда Питерса спросили, могут ли изменения со стороны Apple повлиять на стратегические решения Netflix, он ответил, что это вполне возможно. Он добавил, что компании давно сотрудничают и всегда активно обсуждают, как они могут помочь друг другу.