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В новой версии браузера Firefox улучшили защиту от слежки сайтов за пользователями
Теперь они не смогут делиться друг с другом вашими данными
Компания Mozilla выпустила свежее обновление браузера Firefox — Firefox 86. В нём, помимо всего прочего, также была улучшена защита от слежки сайтов за пользователями. Соответствующая функция получила название Total Cookie Protection («Полная защита cookie»).
Основная суть нововведения заключается в том, что создании изолированного пространства для cookie на каждом посещаемом пользователем сайте, сообщается в блоге Mozilla. Таким образом, компания предотвращает какие-либо попытки онлайн-ресурсов делиться данными о пользователями между собой.
Total Cookie Protection стал ещё одним шагом компании на пути к улучшению дел с приватностью пользовательских данных внутри Firefox. Ранее она уже представила в рамках всё той же инициативы Supercookie Protection — защиту от Суперкук.