В новой версии Chrome можно будет узнать, почему исчезло то или иное расширение

Сделано это для того, чтобы пользователи не строили догадок, почему то или иное расширение вдруг исчезло из Chrome. С выходом версии Chrome 117 расширения, требующие внимания пользователя, будут собраны в разделе «Конфиденциальность и безопасность» в настройках браузера. Пользователь сможет ознакомиться со списком расширений, которые скрыты в браузере и их следует удалить.

В этом же разделе появится кнопка «Обзор», при нажатии которой пользователю сообщат, какие расширения исчезли из магазина и почему, а также предоставят возможность удалить их или скрыть предупреждение и продолжить их использование. Исключение — наличие в расширении вредоносного ПО.

Прежде чем расширению будет присвоен такой статус, разработчика уведомят и предложат исправить ситуацию.