В новой версии Gemini диалог можно будет начать без открытия основного интерфейса

В настоящее время при запуске беседы в Gemini Live открывается полноэкранный интерфейс, однако новое приложение позволит выполнить это действие без необходимости открытия интерфейса. Оверлейное приложение предоставляет доступ к четырём ярлыкам для управления разговорами и показывает фоновую анимацию. Также возможно использование совместного доступа к экрану без перехода в полноэкранный режим, но при использовании видеорежима всё равно открывается полноэкранный интерфейс.

Новое оверлейное приложение Gemini Live в настоящее время находится в бета-версии и ожидает официального запуска.