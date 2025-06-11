В новой версии Gemini диалог можно будет начать без открытия основного интерфейса

Опубликовано 11 июня 2025, 15:451 мин.
В новой версии Gemini диалог можно будет начать без открытия основного интерфейсаПриложение тестируется
Инсайдеры из Android Authority рассказали, что Google разрабатывает компактное оверлейное приложение для Gemini Live, аналогичное популярному приложению Gemini. Оверлей — метод организации ПО.
© Rita El Khoury / Android Authority
В настоящее время при запуске беседы в Gemini Live открывается полноэкранный интерфейс, однако новое приложение позволит выполнить это действие без необходимости открытия интерфейса. Оверлейное приложение предоставляет доступ к четырём ярлыкам для управления разговорами и показывает фоновую анимацию. Также возможно использование совместного доступа к экрану без перехода в полноэкранный режим, но при использовании видеорежима всё равно открывается полноэкранный интерфейс.
Новое оверлейное приложение Gemini Live в настоящее время находится в бета-версии и ожидает официального запуска.