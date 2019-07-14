В новой версии Windows 10 отключат вход при помощи пароля

Компания Microsoft выпустила тестовое обновление Windows 10 20H1, ориентированное на релиз весной 2020 года. Сборка с номером 18936 доступна для участников программы тестирования Windows Insiders.

Одним из новшеств обновления стала возможность отключить вход в систему с помощью пароля. Если пользователь выберет опцию в настройках аккаунта «сделать устройство беспарольным», то он сможет авторизоваться с помощью биометрии или PIN-кода.

Для этого активируется функция Windows Hello, которая сможет распознавать пользователя по лицу или отпечаткам пальцев. В качестве резервного средства входа можно сохранить PIN-код.

Как отмечают разработчики, на данный момент функция доступна небольшому кругу тестеров Windows Insiders и может отображаться не у всех участников тестирования. Она должна стать доступна более широко в течение недели.