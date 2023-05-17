В новых версиях операционных систем Apple появятся функции для людей с ограниченными возможностями

Функции будут реализованы для людей с проблемами слуха, зрения и речи. Для последних в операционных системах предусмотрен режим синтеза речи: при совершении видеозвонков пользователь сможет вводить текст, который будет озвучивать приложение. А те пользователи, у которых есть риск потери голоса, смогут заранее создать цифровые дубликаты своего голоса.

Во время работы режима для слабовидящих людей будет активирована камера, и при попадании в поле зрения устройства текст будет зачитываться. Для этого в iPhone установлен лидар. К тому же при включении специального упрощённого интерфейса все элементы и текст будут увеличены.

«Мы в Apple всегда считали, что лучшая технология — это технология, созданная для всех», — прокомментировал анонс новых ОС и функционала глава Apple Тим Кук.