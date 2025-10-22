В «Ножницах» на Windows 11 появилась функция поиска по изображениям в интернете

Визуальный поиск в «Ножницах» — функция распознавая изображений, выделенных с помощью инструмента, и последующего поиска предмета в интернете, в поисковой системе Microsoft Bing. Обозреватели рассказаали, что протестировали функцию посредством сочетания клавиш Win + Shift + S. Панель инструментов для создания скриншотов в Snipping Tool теперь позволяет легко выбирать фрагменты экрана и загружать их прямо в визуальный поиск поисковика Bing.

Функция доступна в сборке 11.2508.29.0, и её уже можно использовать.