В обновлённом Microsoft Edge исчезнут «Цитаты» и некоторые другие функции

После обновления из продукта исчезнут разделы «Цитаты», «Словарь в картинках», возможность решать математические задачи. Кроме того, из браузера исключат детский режим и проверку грамматики.

Вероятно, это связано с желанием разработчиков навести порядок в меню «Другие инструменты», в котором слишком много пунктов. Из-за обилия функций меню может восприниматься пользователями как слишком сложное и запутанное.

Для всех пользователей обновление браузера Microsoft Edge выйдет 14 сентября.