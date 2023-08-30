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17:03, 30 августа 2023
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В обновлённом Microsoft Edge исчезнут «Цитаты» и некоторые другие функции

Чтобы разгрузить меню

Разработчики Microsoft уберут из браузера Edge несколько не самых важных, по их мнению, функций.

После обновления из продукта исчезнут разделы «Цитаты», «Словарь в картинках», возможность решать математические задачи. Кроме того, из браузера исключат детский режим и проверку грамматики.

Вероятно, это связано с желанием разработчиков навести порядок в меню «Другие инструменты», в котором слишком много пунктов. Из-за обилия функций меню может восприниматься пользователями как слишком сложное и запутанное.

Для всех пользователей обновление браузера Microsoft Edge выйдет 14 сентября.

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