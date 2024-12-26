В оболочке Samsung One UI 7 появится фильтр уведомлений для борьбы с инфошумом

Обновлённый интерфейс получит новые настройки: «Уведомления» > «Дополнительные настройки», в которых можно будет разделить уведомления на две базовые категории. Первая категория — приоритетные уведомления, вторая — менее важные.

При этом фильтр будет спроектирован таким образом, что позволит сортировать уведомления на старые, фоновые, скрытые в рамках указанных категорий. Фильтр старых уведомлений позволит скрывать информацию, полученную несколько дней назад, фильтрация фоновых уведомлений позволит скрывать сообщения от приложений, работающих в фоновом режиме, а фильтр скрытых уведомлений пригодится для исключения из потока информации от ранее свёрнутых уведомлений.

Новая оболочка должна выйти вместе с серией Galaxy S25, которую пользователи смогут увидеть в феврале 2025 года.