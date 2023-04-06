В одной из версий операционной системы macOS нашли файл-послание от создателя биткоина

Файл можно найти в macOS Catalina и более поздних версиях системы. Это не просто файл, а полноценная документация, объясняющая принцип блокчейна и смысл биткоина как расчётной единицы.

Как отмечается, послание от Сатоши Накамото используется системой как образец документов, которые можно создавать с помощью устройства Virtual Scanner II.