В одной из версий операционной системы macOS нашли файл-послание от создателя биткоина

20:00, 06 апреля 2023
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В одной из версий операционной системы macOS нашли файл-послание от создателя биткоинаЭто полноценная документация о криптовалюте
Криптоблогер Энди Байо обнаружил в macOS, операционной системе для компьютеров Apple, скрытый файл-послание от создателя криптовалюты биткоин Сатоши Накамото.
Фото: Iprofesional.com
Файл можно найти в macOS Catalina и более поздних версиях системы. Это не просто файл, а полноценная документация, объясняющая принцип блокчейна и смысл биткоина как расчётной единицы.
Как отмечается, послание от Сатоши Накамото используется системой как образец документов, которые можно создавать с помощью устройства Virtual Scanner II.
Источник:Appleinsider
Автор:Андрей КадуковТеги: