В «Одноклассниках» появилась функция прослушивания музыки без интернета

Как отмечается, такая функция появилась в рамках платной подписки на музыкальный сервис соцсети. Пока скачивание доступно только на устройствах с Android, но скоро появится и на айфонах.

Остальные функции, в том числе бесплатное прослушивание музыки в приложениях или на сайте, остались без изменений.