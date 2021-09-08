В «Одноклассниках» появилась функция прослушивания музыки без интернета

Приложения
Сегодня в 22:22
В «Одноклассниках» появилась функция прослушивания музыки без интернетаЕё можно будет скачивать
В соцсети «Одноклассники» теперь можно слушать музыку без интернета. Для этого в приложении на Android появилась функция скачивания треков.
Как отмечается, такая функция появилась в рамках платной подписки на музыкальный сервис соцсети. Пока скачивание доступно только на устройствах с Android, но скоро появится и на айфонах.
Остальные функции, в том числе бесплатное прослушивание музыки в приложениях или на сайте, остались без изменений.