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В «Одноклассниках» появилась функция прослушивания музыки без интернета

Её можно будет скачивать
В соцсети «Одноклассники» теперь можно слушать музыку без интернета. Для этого в приложении на Android появилась функция скачивания треков.
В «Одноклассниках» появилась функция прослушивания музыки без интернета

Как отмечается, такая функция появилась в рамках платной подписки на музыкальный сервис соцсети. Пока скачивание доступно только на устройствах с Android, но скоро появится и на айфонах.

Остальные функции, в том числе бесплатное прослушивание музыки в приложениях или на сайте, остались без изменений.