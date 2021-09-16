В «Одноклассниках» с кликбейтом будет бороться нейросеть

Теперь нейросеть на базе платформы «Робби» будет распознавать кликбейт, шокирующий и фейковый контент на фото и в тексте. Под такие проверки подпадают и призывы ставить лайки под постами. За каждое нарушение присуждаются штрафные баллы, по совокупности которых будет определено, насколько публикации пользователя или группы будут удалены из ленты. Это может быть бан на несколько дней или на полное удаление.

Как отмечается, нейросеть «Одноклассников» будет бороться и с вредоносными ссылками, либо ведущими в группы с запрещённой или фейковой информацией.