В One UI 8.5 часы будут менять размер на экране в зависимости от обоев

Как сообщает портал Android Authority со ссылкой на инсайдера, в One UI 8.5 были внесены значительные изменения в отображение часов на экране блокировки. Теперь часы адаптируются к обоям, изменяя свой размер и расположение, чтобы не перекрывать важные элементы фона. Кроме того, у часов появился эффект размытия, а их цвет автоматически подбирается в соответствии с обоями.

Также Ice Universe рассказал о новой функции погодных эффектов для экрана блокировки. В отличие от предыдущих версий, где были доступны только анимированные погодные эффекты, в новой версии функционал станет контекстным. Например, если пользователь выбирает обои с дождём, капли будут падать на объекты на экране. Это достигается с помощью карт глубины и технологии распознавания предметов.