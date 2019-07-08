В панель управления Google Chrome добавят управление видеозаписями на сайте

Эта функция очень полезна, например, в случае, если вы один из тех пользователей, у которых открыты десятки вкладок и он просто физически затрудняется моментально добраться до нужной, чтобы переключить или поставить видео на паузу. На данный момент известно, что новый медиаплеер работает с такими сервисами как YouTube, Vimeo, Spotify и Apple Music. Вероятнее всего, ближе к анонсу список поддерживаемых сайтов и сервисов будет значительно расширен.